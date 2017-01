£3-10 EACH



Most of em £4-6



Pick up only



Steve



07765225700 (NW London)





BREAKS



Virtualmisimo – mismoplastico (Lee Coombs rmx)

Smithmonger – Get it oum/Abstract

Soul of man – Dirty Waltzer/Get it girls

Dirk Technic – I love you (inc PFN rmx)

Drumattic Twins – Le Funky

Fingerlickin Thang 3 Sampler (Drumattic Twins, Soul of man, A-skills, Slyde)

Aquasky vs <Master Blaster – LOKO

Benz & MD Radience (introspective rmx)

Plump DJ’s – Creep show/weighed down

Introspective – Slavery Inc

Braund Reynolds – Rocket (Slyde rmx)

Meat katie/Christian J – Turn me out disc 1

Meat Katie/Christian J – Turn me out disc 2

Infusion – Girls can be so cruel (Mantra & Alex Dolby rmx)

Freestylers – Push up (inc instrumental)

Stirfry – Lectro chunk (inc Dan F rmx)

Platinum Mules – Roc out wide (inc Klaus Hill rmx)

Tom Real vs Rogue Element – (inc JDS mix)

PMT – Gyromancer – prt1 (Elite Force mix)

Drumattic Twins – Twister

Soul of man – killa brew

Friendly – Bump and Grind

Coburn vs Dumb Blonde – Sugar lips

PMT – Gyromancer – part 2 (Stanton mix)

Ben & Lex – Funky music

Plump DJ’s – The push/remember my name

Smithmonger – Keep your head on

Troublesoup – Enjoy the sirens

Olav Basoski – Waterman (inc Friendly mix)

Future Funk Squad – Riffulator

Superstyle Deluxe – Your wrong/we funk

Lee Coombs & Drum Twins – Tribal Tension

Mylo – Drop the Pressure (kid Kenobi & Future Funk squad mixes)

Juliet – Ride the pain (inc Dab hands mix)

Madox & John Acquaviva – Bling

DJ Technique – My Definition (inc Lee Coombs mix)

DJ Love – Underground Funk / All the way

Weird Continental – Living on an island EP

Evil 9 – Pearlshot

Autobots – Seconds out/Breakfastas – Melody

Breakfastaz – Midnight/Lift me up (2 discs)

Splitloop – Soul Roll (inc Breakfastaz rmx)

Splitloop – On my mind (Drum twins rmx)

B-Phreak – Take it back/Funky vibe

Myagi – Bring me all your beer and woman

Freeform five – Electromagnetic (Evil 9 & Tiefschwarz rmx)

Headcharge – Follow me (JDS rmx)

PFN – Flow

Soul of Man – Back 2 Back EP

Disco babes in outta space (Santos & Tayo rmxs)

Friendly – S&M

Ferry Corsten – Rock ur body (R Pilgrem mix 1 sided promo)

Move ya! & Steve Lavers – Monket Scratch

Plump DJ’s – The Gate/Funk hits the fan

Nuboy – Dancin Feet

Pendulum & Freestylers – Fasten your seatbelt

Electrician vs Phat Conductor – Kill the funk

Saints and Sinners – Pushin too hard (Bedrock 50 rmx)

All good funk Alliance – What is EP

Invisible Inc – Stars

Shakadelic Upgrade sampler (Santos & Madox rmxs)

Lee Coombs & Andy Gardener – Obsessional Rhythm Atomic Hooligan

Zed & Mr B – Think /About time

Precision Cuts – Another world (inc Vigi & Nectarios mix)

Meat katie & Elite Force – The answer

Sandler Klienenburg – The Fruit

Ferry Corsten – Rock ur Body (Kid Kenobi rmx)

Care in the Community – Gradient/Collaborator

Sly Fidelity – Skin and Bone

Hybrid – Higher that a skyscraper 2 discs

Tom Novy – Back to the streets

Slag Bros – Need your lovin

Kickflip – Shall we tell them

Mr Velcro Fastener – Electric appliances (Plump)

Influenza – Prozac Nation (Krafty)

Dub Pistols – Problem is (Soul of Man)

Klaus Heavyweigh Hill – Face Off

Aquasky vs Master Blaster – Krush Groove/Cobra

Ajello – that true (Elite Force)

T-mofi – Thought Process (Hyper)

Roxiller – Exorcist/Fear

Azzido da bass – Dooms Night

Stabilizer – Bounce

Peter Paul – Crazy liners

30 HZ – The Swamp

Freestylers – Push Up (inc Clipz rmx)

Break Legend – Italian Job EP

Freeland – we want your soul

Crystal method – Born too slow (Nubreed)

DEEPCUT 1

DEEPCUT 7

Cut & Run – Outta Space

Meat Katie – Bedrock breaks sampler 2 discs

Plump DJ’s – In Stereo.squeaks in Bleeps

Madox – The G Toolz EP

Madox – “ EP 2 &3

Backdraft -= Labrat

Rennie Pilgrem – Some place funky

Mara – Turning it on (Pilgrem)

Smithmonger – Sky High

Raw as Fuck – Punks/Demoris

2 inda bush – in effect

Phil Kieran – My House

Factor E & Knick – Kool down (Autobots)

Deep Impact – Methods

Smithmonger – Bass Drop

Smithmonger – boxom/done bad things

Hexadecimal – Deep frequency

Champion Burns – Crazy ways (Majestic 12 rmx)

Smithmonger – Fuckwits in midland

Rennie Pilgrem – Tribalizm Sampler 1&2 (2 discs)

Binary Star – Diamond Cut

DJ Hal – Biggest sound

Helsink Breaks out EP

Jammin – Uptalking

Jammin – Roll with da flava

Dubpistols – Dogtown Clash EP

Audio Bullys – we don’t care

Prodigy – Out of space

Prodigy – Voodoo people

Phil Kieran – Vital 1 EP

Santos – TooFast (Meat Katie & Elite Force rmx)

A Skills & Krafty Kuts – The Breaks/tricatechnology

Mark Rae – Depth Charge Ep

Freaky Jalapeno – Gettin it on

Criminal Element Orchestra – Put the needle

Evil 9 – Crooked

Dub Pistols – Official Chemical (inc DJ Touche & Dogtown rmx)

Soul Mekanik – Never touch that switch

Fort Knox Five – Brazillian Hipster

Z2 vs Brother’s Bud – Herbgrinder (Drumattic Twins remix)

MYAGI – Make it loud (inc Steelzawheelz rmx)

Evil 9 – Restless (inc Dylan Rhymes rmx)

DJ Kool – Let me clear my throat

Fort Knox Five – RadioFree DC (inc Krafty Kuts rmx)

Apollo 440 Dude descending a staircase (Stanton Warriors rmx)

Skeewif – One sample short of a lawsuit EP

Kraak & Smaak – Money in the bag

Dope & Dusted – Juicy Flashback

Soul of Man – Serendipity EP

Aquasky vs Crash Berlin – Movin the Hype track

Price Cuts – That’s right

Price Cuts & Friends – The throwdown Vol 2

Fort Knox Five – The big score

Arc-en-ciel – The Juice

Presser – Radio

C83 – Twisted Logic

David West – Carrier

Hyper vs General Midi – We’ve been waiting

Bellone – Magnetic

Oscar Goldman – Thrust 2 (Lee Coombs/Paranoid Jack rmx)

Whodini – Magics Wand (quiver breaks mix)

INFECTO – The real Funk

Myagi – Subversion (inc Proce Cuts rmx)

Nitro – Feelings

Nasty Tales – Come on a my house (inc Hook & Sling rmx)

Santos – Abrasive EP

Stanton Warriors – Session Sampler -1

JDS – Disco Rockers

Kraymon – Just press play

Superstyle deluxe – Dancefloor superstars

Soul of Man – The Drum

Coburn – We interrupt this programme (Stanton Warriors remix)

Dreadzone – Once upon a time

D.Ramirez & Meat Katie – Slave / Venus + Mars

Underworld – Cowgirl (Breaks rmx)

Drumattic Twins – Sampler 1

Sahsa Carassi – Break sneaks trap EP

Burnz Brother – Machine

Double Black – Pipedream

Move Ya + Steve Laver’s – Dope Freak

Green Velvet – Flash (Timo Mass rmx)

Freestylers – Ruffneck

Vigi – Blow my mind (Generla Midi rmx)

Groove Allegiance – System 100

Tayo + Acid Rockers – Rockers Delight

Rennie Pilgrem – Defender

LP – While you were gone

Future Funk Squad – towards the sun (inc Evil 9 rmx)

DJ Rocca – Good old Rollin EP

DJ Rocca + 5th Suite – 4 da people/pulse hard

Freestylers – Boom blast (Breakfastaz rmx)

Soul of Man/Meat Katie/Elite Force – Breakin the house EP

Rennie Pilgrem – Pilgremage (2 discs)

Dub Pistols – Soul Shaking (DJ touché rmx)

The Prodigy (inc Future Funk Squad rmx)

Nectarios – Mmm

Rennie Pilgrem – Coming up for air (rmx)

Kinf of the Hill – My life as a pornstar

Sarah Vaughan – Fever (Freeland rmx)

Vaz – Starts with the funk

Slyfidelity & Clubfoot – 4 the white knight (Christian J rmx)

Nectarios – Wave after wave/Humming

Prodigy vs Peo de Pette – Charlie

Dirty Habit – Drunken allstars

Urberzone & Rennie Pilgrem – Black Widow

Bugz in the attic – Booty la la

DJ baby Anne – Mixtress (Future funk squad rmx)

Freestylers – Boom blast (inc Deekline & Wizard rmx)

Plass Treasure

Forme – Let it all out

Cedric Benoit – Fat mama EP

Freestylers – Get a life (inc roni size rmx)

Splitloop – Electric Fence

Sasha Carassi – Black mamba EP

Benny Benassi – Satisfaction (poxymusic ‘Hussle’ rmx)

Circuit Breaker – I tell the DJ

Capoeira Twins – Flick the Switch

Rob base – it takes 2 / Young MC – Knowhow/Eric B & Rakim – Paid in full

Eminem – Without Me

Krafty Kutz – insane bangers

Freq Nasty – Brooklyn to Brixton

The Pharcyde – Ya mama

Beastie Boys – ch-ch-check it out

Beatnuts – Watch out now/off the books

Missy Elliot – Cop that shit (Finest dirty rmx)

Emminem – Real Slim shady

Jason Nevin Vs Cyprus Hill – Insane in the brain

Tupac – Runnin

Eminem – Cleaning out my closet

Whooliganz – All across the map

Fatman Scoop – Be faithful

Ear2ear – Goes like this EP

Battlecreek III

Grandmaster Flash – The message

House of Pain – Jump around

Eamon – F**k it

Green Velvet – La la land (Poxy music ‘Hussle’ rmx)

Santos – Sabot (inc Drumattic Twins)

Paranoid Jack vs JK47 – The letter

Timo Mass – First Day (Gen Midi rmxs)

Deibeat – We rock the party (Circuit Breaker rmx)

C-83 – Taurus/Neptune (Kraymon rmx)

ETOStone – Waiting for your plan

Lee Coombs & Christian J – Alright allnight/Dubhead

Circuit Breaker – Got the funk/kick it

Vigi & Nectarios – Guru (inc Meat Katie rmx)

Dylan Rhymes – Nightbreed (inc J.D.S rmx)

Meat Katie + Justin Drake – Poke/I’m still here

Hybrid – I’m still awake pt 2 (Christian J remix)

Rio Rhythm band – Bringing dopwn the house (Christian J remix)

Klaus Hill – Northern Lights

Paul Ban Dyk – Crush (Hyper rmx)

Deekline & Wizard – 4x4x4 (Drumattic/Aquasky rmxs)

Moguai – U know why

Freq Nasty – Come let me know

Maccaba Hi Fi – Kind of magic (inc Circuit Breaker rmx)

Plump DJ’s – Get Kinky

Vigi & Nectarios – 2cbeat/atomizer

Aquasky – Party Skank

SCAM – Put up your hands/Acid Love

Circuit Breaker & Deckart – Supa!

Move Ya + Steve Lavers – Rock me

Fingerlickin Sampler vol 2

Mob Deep – Vol 1 Tayo (inc Atomic Hooligan rmx)

Hyper – Come with me (inc Daniel Taylor rmx)

Armand van Helden – My my my (Deekline rmx)

Baitereel Schumacher – Lock and load (Aquasky rmx)

Atomic Hooligan-? ("everybody keep on bouncing,body's moving crazy baby")

Mantra – Remixes Vol 2 (inc Forme/Lee Coombs rmx)

Aquasky vs Masterblaster – Take it to the floor

Kickflip – The Funk EP

Prodigy – Girls/Memphis Bells

Elite Force – Ghetto Fabulous

Breakfastaz – Pressure

Breakfastaz – Kick it

Soul of Man – Shake em down

Blim & Rennie Pilgrem – 2 Freaks

P.F.N – Make a move/Colis

Friendly – 2 black 2 gay/sneaker sex remixs

Meat Katie – All I need (Dylan Rhymes/Lee Coombs rmx)

Elite Force – Sk8r

Dylan Rhymes – Salty (Meat Katie rmx)

Christian J – Party People

Overseer – Horndog.Doomsday (Dylan Rhymes/Hyoer rmxs)

Zero – Emit (Rennie Pilgrem rmx)

Vigi & Nectarios – Guru

Peter Paul – Christalline

Drumattic Twins – Drumattical EP

Smithmonger – Nobody’s gonna stop us (friendly rmx)

La liga – What you wanna

Meat Katie + Christian J – Turn me out (Dylan Rhymes rmx)

Mobilgazer – My House

J.D.S – Purple Funky Monkey

Friendly – Fetish

Tony Thomas – Kwazy (P.F.N remix)

J.D.S – Blackout

Jason Nevins – I’m the main man (J.D.S rmx)

Plump DJ’s – Electric Disco

Deepdish – Flashdance (Meat Katie rmx)

Elite Force – Driving me crazy (inc Rennie Pilgrem rmx)

Phonic – Slust

Freeform Five – Eeeeaooww (Stanton Warriors remix)

Hyper – Shockproof/Outsider

Steroe 8 Groove digging

Friendly Bump & Grind (Krafty/Santos rmx’s)

C83 – twisted (Kraymon rmx)

Sprayhead – Something tough

Boogie Pimps – Somebody to love (Christian J /Santos rmx)

Stereo 8 – Can’t stop/Flip mode

Hyper – Slapper

Slyde – Krunk







Bootlegs/ White Labels



Shoe 7 (J.D.S – electrotec vs lacl of love)

Tricknology 8 – Groove/operator

Doubledose – Freakshow

Pocket Calculator

S.O.S vs A Studio

D.M – (50 cent vs David Bowie/Dr Dre vs ACDC)

Voodoo doll (Prodigy boot)

Work that punk (J.D.S/Missy Elliot)

Hyper vs the Hives

Superstylin (Break rmx)

Busta Rhymes (Woo Haa bootleg)

C.N.M – In the place (Prodigy bootleg)

American Cream

Eric Pryds – Call on Me (Breaks mix)

Release the boot

Black Eyed bootleg

50 cent vs Sneaker Pimps – Spin sugar in da club

Charlies Onion

Missy Elliot – Bring the pain bootleg (feat method man)

Fight for your right (breaks mix)

I go to work (Friendlys old skool bootleg)

Party Style

Klauss Hill vs Kid Kenobi – Ch-chicken out

General Midi vs Eric B & Rakim – Westerners got soul

Run DMC – Walk this way

Beatsie Boys vs Jon Carter – check it out rmx

Bootshine (Dylan Rhymes Bootleg)

INXS – taste it (break mix)