Lurker

Joined: Sat Feb 18, 2017 2:03 pm

Posts: 1



Мы предоставляем широкий комплекс услуг для раскрутки проектов в интернете, которые гарантируют приток посетителей на сайт и значительное повышение доходности бизнеса в кратчайшие сроки

В зависимости от специфики вашего интернет-ресурса и потребностей ЦА, мы проводим тщательный анализ конкурентных площадок и используем только эффективные маркетинговые средства для раскрутки бизнеса в интернете.

SEO оптимизация

Один из самых результативных способов привлечь аудиторию. Оптимизация подразделяется на внутреннюю и внешнюю которые предназначены для раскрутки сайта в поисковых запросах, а также для повышения юзабилити портала. Чтобы вывести портал в топ запрашиваемых страниц необходимо подстроить сайт под алгоритмы поисковиков, которые отдают предпочтение только полезным для пользователей порталам в интернете. Полезными считаются те, которые отличаются удобным функционал, обладают уникальным контентом, не спамят ключевыми словами и в точности подстроены под запросы пользователей.

СЕО оптимизация бывает двух видов:

•Внутренняя

•Внешняя



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