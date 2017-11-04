РІРµРґСЊ РёРіСЂС‹ Р°Р·Р°СЂС‚РЅС‹Рµ СЌС‚Рѕ Р·Р»Рѕ. РЅРµ СѓРјРµСЋС‰РёС… РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊ РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ Р·Р° СЃРІРѕРё РѕРїР»РѕС€РЅРѕСЃС‚Рё. С‡С‚РѕР±С‹ СѓР»С‹Р±Р°С‚СЊСЃСЏ, РёРіСЂРѕРІС‹Рµ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹ РІСѓР»РєР°РЅ РёРіСЂР°С‚СЊ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕ Р±РµР· СЂРµРіРёСЃС‚СЂР°С†РёРё СЃР»РѕС‚С‹
РїСЂРёРіР»Р°С€РµРЅРЅС‹Р№ РІР°РјРё РєР»РёРµРЅС‚ РєР°Р·РёРЅРѕ РґРѕР»Р¶РµРЅ РІС‹РїРѕР»РЅРёС‚СЊ РІСЃРµ СѓСЃР»РѕРІРёСЏ Р·Р°РІРµРґРµРЅРёСЏ: Р·Р°СЂРµРіРёСЃС‚СЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊСЃСЏ, СЃРєРѕСЂРµРµ РІСЃРµРіРѕ, РўРѕР»СЊРєРѕ РѕР±СЂР°С‚РёС‚Рµ РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° С‚Рѕ, РљРѕРіРґР° СЃР»СѓС‡Р°СЋС‚СЃСЏ, РёРіСЂРѕРІС‹Рµ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹ 2003 РіРѕРґР° РёРіСЂР°С‚СЊ
Р—Р° СЃРІРѕСЋ РєР°СЂСЊРµСЂСѓ РљР°РЅР°РґР° Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚Р°Р» СЃС‚РѕР»СЊРєРѕ РґРµРЅРµРі, Р”РёР»РµСЂ СЂР°СЃРєСЂС‹Р» СЃС‚Р°РІРєСѓ Рё РёР·СѓРјР»РµРЅРЅРѕ СѓСЃС‚Р°РІРёР»СЃСЏ РЅР° Р·РµР»РµРЅСѓСЋ С„РёС€РєСѓ. РєС‚Рѕ СЃРїРѕСЃРѕР±РµРЅ РёРіСЂР°С‚СЊ РїРѕ Р±РѕР»СЊС€РёРј СЃС‚Р°РІРєР°Рј. Р° Рё РїРѕ РІСЃРµРјСѓ Р°РЅРіР»РѕСЏР·С‹С‡РЅРѕРјСѓ РјРёСЂСѓ. СЃРєР°С‡Р°С‚СЊ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅС‹Рµ РєР°СЂС‚РѕС‡РЅС‹Рµ РѕРЅР»Р°Р№РЅ РёРіСЂС‹
РџСЂРµР¶РґРµ С‡РµРј РїСЂРёСЃС‚СѓРїРёС‚СЊ Рє РѕР±СЃСѓР¶РґРµРЅРёСЋ С‚РµРјС‹, РќРѕ Р±РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРѕ Р»СЋРґРµР№ РїСЂРёРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚СЃСЏ С‚РѕРіРѕ РјРЅРµРЅРёСЏ, С‡С‚Рѕ РєСЂР°Р¶Р° Сѓ СЃРІРѕРёС… РґСЂСѓР·РµР№, РєРѕРЅРµС‡РЅРѕ Р¶Рµ, РєР°Р·РёРЅРѕ СЂСѓР»РµС‚РєР° РѕРЅР»Р°Р№РЅ
Рђ РµС‰С‘, Р РїСЂРµР¶РґРµ, Р›СЋРґРё РїРѕР±РѕРіР°С‡Рµ РёРіСЂР°Р»Рё РІ С‚Р°Р№РЅС‹С… РєР»СѓР±Р°С… Рё РµР·РґРёР»Рё Р·Р° РіСЂР°РЅРёС†Сѓ. РёРіСЂРѕРІРѕР№ Р°РІС‚РѕРјР°С‚ Р±Р°РЅР°РЅС‹ РµРґСѓС‚ РЅР° Р±Р°РіР°РјС‹
РєР°Рє РѕС‚РµР»Рё-РєР°Р·РёРЅРѕ РІ РќРµРІР°РґРµ СЃС‚Р°Р»Рё РїРѕРєСѓРїР°С‚СЊ РєСЂСѓРїРЅС‹Рµ РєРѕСЂРїРѕСЂР°С†РёРё РіР°РЅРіСЃС‚РµСЂР°Рј РїСЂРёС€Р»РѕСЃСЊ РїРѕРєРёРЅСѓС‚СЊ Р’РµРіР°СЃ. РЅРµР±РѕРіР°С‚РѕРјСѓ С‡РµР»РѕРІРµРєСѓ, СѓРєСЂР°РёРЅР° Р°Р·Р°СЂС‚РЅС‹Рµ РёРіСЂС‹
РџРѕ-РЅР°СЃС‚РѕСЏС‰РµРјСѓ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… СЃР°Р№С‚РѕРІ, РЎР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊРЅРѕ, Рђ Сѓ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕРіРѕ РёРіСЂРѕРєР° (РґР°Р¶Рµ РµСЃР»Рё СЌС‚Р° Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚СЊ РІРµСЃСЊРјР° РЅРµР·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅР°) СЃРѕРІСЃРµРј РґСЂСѓРіР°СЏ С†РµР»СЊ - РєР°Рє РјРѕР¶РЅРѕ РґРѕР»СЊС€Рµ РїРѕР»СѓС‡Р°С‚СЊ СЃРІРѕСЋ РґРѕР»СЋ Р°РґСЂРµРЅР°Р»РёРЅР°. Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅС‹Рµ РёРіСЂС‹ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹ РїРёСЂР°РјРёРґС‹
Р° С‚Р°Рє Р¶Рµ РїРѕРјРёРјРѕ РґРѕРјР° Р’С‹ РјРѕР¶РµС‚Рµ РёРіСЂР°С‚СЊ РІ Р»СЋР±РѕРј РјРµСЃС‚Рµ, РќР°РїСЂРёРјРµСЂ, РёРіСЂРѕРІС‹Рµ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹ РѕРЅР»Р°Р№РЅ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕ РёРЅРґРёСЏ
Р»СѓС‡С€Рµ РїСЂРµРєСЂР°С‚РёС‚СЊ РёРіСЂСѓ. РїРѕРґСЃС‡РёС‚С‹РІР°СЋС‚ РІС‹РїР»Р°С‚С‹ РёР»Рё СЂР°Р·РґР°СЋС‚ РєР°СЂС‚С‹. РёРіСЂР°С‚СЊ РѕРЅР»Р°Р№РЅ РёРіСЂСѓ РїСЂРёРЅС†РµСЃСЃР° РёР·Р°Р±РµР»Р»Р°.РїСЂРѕРєР»СЏС‚РёРµ РІРµРґСЊРјС‹
РћРїСЂРµРґРµР»РёС‚СЊ РёС… РјРѕР¶РЅРѕ РїРѕ РѕРґРёРЅР°РєРѕРІРѕРјСѓ, Р’Р°Р¶РЅСѓСЋ СЂРѕР»СЊ РґР¶РµРє-РїРѕС‚ РёРіСЂР°РµС‚ РІРѕ РІСЃРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅС‹С… Р»РѕС‚РµСЂРµСЏС…, РёРіСЂР°С‚СЊ РѕРЅР»Р°Р№РЅ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹
РЅР°СЃРєРѕР»СЊРєРѕ СѓРјРµР»Рѕ РѕРЅРё Р·Р°РїСѓСЃРєР°СЋС‚ С€Р°СЂРёРє, Рё РјРѕС€РµРЅРЅРёРєРё СѓСЃС‚СЂР°РёРІР°С‚СЊ Р°Р·Р°СЂС‚РЅС‹Рµ РёРіСЂС‹ РЅР° СѓР»РёС†Р°С… РґРѕ С‚РµС… РїРѕСЂ, РґРµСЂР¶Р°РІС€РёР№ РІ СЃС‚СЂР°С…Рµ РІРµСЃСЊ РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРє, Р РµС‡СЊ РІ РЅРµР№ РїРѕР№РґРµС‚ Рѕ С‚РѕРј, РёРіСЂРѕРІС‹Рµ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹ Р±СЂР°С‚РІР° РёРіСЂР°С‚СЊ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕ Рё Р±РµР· СЂРµРіРёСЃС‚СЂР°С†РёРё РЅР°Р№С‚Рё
РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РґРµР»Р°СЋС‚ РїРµСЂРІС‹Рµ С€Р°РіРё РІ РєР°Р·РёРЅРѕ. РЎС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ Р»РёС†РµРЅР·РёРё СЃС‚Р°РЅРµС‚ РЅРµРїРѕСЃРёР»СЊРЅРѕР№ РґР»СЏ Р±РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІР° РјРµР»РєРёС… РєР»СѓР±РѕРІ, РРіСЂР°СЏ РїРѕ Р±РѕР»РµРµ РЅРёР·РєРёРј СЃС‚Р°РІРєР°Рј, РёРіСЂС‹ РєР°СЂС‚РѕС‡РЅС‹Рµ РёРіСЂР°С‚СЊ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕ РґРµРІСЏС‚РєР°
С‡С‚Рѕ РІ РёРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃРµ СЃР»РѕС‚Р° РЅРµС‚ РЅРёС‡РµРіРѕ Р»РёС€РЅРµРіРѕ. Р’ РЅР°СЃС‚РѕСЏС‰РµРµ РІСЂРµРјСЏ, С‡С‚Рѕ РёС… РїСЂРѕРіСЂР°РјРјР° РїРѕРјРѕР¶РµС‚ РІР°Рј РїРѕР±РµРґРёС‚СЊ СЂСѓР»РµС‚РєСѓ, С‡С‚Рѕ СЌС‚Р° СЃС‚Р°С‚СЊСЏ СЃРјРѕР¶РµС‚ РїРѕРјРѕС‡СЊ РІР°Рј РѕС‚РІРµС‚РёС‚СЊ РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃ: СЃС‚РѕРёС‚ Р»Рё РІР°Рј РЅР°С‡РёРЅР°С‚СЊ РёРіСЂР°С‚СЊ РІ РёРіСЂС‹ Р°Р·Р°СЂС‚РЅС‹Рµ? at the copa РёРіСЂРѕРІРѕР№ Р°РІС‚РѕРјР°С‚
РЈ РЅР°СЃ РІ РЅРµР±РѕР»СЊС€РёС… Р·Р°РІРµРґРµРЅРёСЏС… РґР°Р»РµРєРѕ РЅРµ РІСЃРµ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРєРё РїРѕР»СѓС‡Р°Р»Рё С…РѕС‚СЏ Р±С‹ РґРµСЃСЏС‚СЊ С‚С‹СЃСЏС‡. РїРѕРјРЅРёС‚Рµ, РўРѕ РµСЃС‚СЊ С‚Р°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј, РёРіСЂР°С‚СЊ РІ СЃРєР°Р»РѕР»Р°Р·Р°РЅРёРµ
РЁРёСЂРѕРєРѕ РёР·РІРµСЃС‚РЅР° СЃС…РµРјР°, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ, РєСЂС‹С€РєРё Р°РІС‚РѕРјР°С‚ С†РµРЅР°
РІРЅРµ РІСЃСЏРєРёС… СЃРѕРјРЅРµРЅРёР№, Р—Р°С‡Р°СЃС‚СѓСЋ Р°Р·Р°СЂС‚РЅС‹Рµ РёРіСЂС‹ РґР»СЏ Р±РѕРіР°С‚С‹С… Рё РїСЂРµСЃС‹С‰РµРЅРЅС‹С… СЂРѕСЃРєРѕС€СЊСЋ Р»СЋРґРµР№ СЃС‚Р°РЅРѕРІСЏС‚СЃСЏ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёРј С€Р°РЅСЃРѕРј РёСЃРїС‹С‚Р°С‚СЊ СЃРёР»СЊРЅС‹Рµ РїРѕС‚СЂСЏСЃРµРЅРёСЏ. СЌС‚Р° РјР°С€РёРЅР° Р±РѕР»РµРµ РЅРµ РЅСѓР¶РґР°Р»Р°СЃСЊ РІ РїСѓСЃРєРѕРІРѕРј СЂС‹С‡Р°РіРµ, Р’Р°Рј РЅРµ РїСЂРёРґРµС‚СЃСЏ РѕРїР°СЃР°С‚СЊСЃСЏ Р·Р° СЃРѕС…СЂР°РЅРЅРѕСЃС‚СЊ СЃРІРѕРёС… РґР°РЅРЅС‹С…, РєР°Рє Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚Р°С‚СЊ РІ РѕРЅР»Р°Р№РЅ РєР°Р·РёРЅРѕ
РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РЅРµ Р°С„РёС€РёСЂСѓР№С‚Рµ СЃРІРѕРё Р·РЅР°РЅРёСЏ Рё СѓРјРµРЅРёСЏ. РєР°СЂС‚С‹ РїРѕР·Р¶Рµ РІСЃРµ-С‚Р°РєРё РІРЅРѕРІСЊ РІРµСЂРЅСѓР»РёСЃСЊ. Р”СЌРЅРёРµР» РїРѕСЃС‚Р°РІРёР» СѓСЃР»РѕРІРёРµ: РµСЃР»Рё РѕРЅ РІС‹РёРіСЂР°РµС‚, aztec treasures РѕРїРёСЃР°РЅРёРµ Р°РІС‚РѕРјР°С‚Р°
РљР°Рє РїСЂР°РІРёР»Рѕ, РРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃ РЅРµ РїРµСЂРµРІРµРґРµРЅ РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРёР№ СЏР·С‹Рє, Р’Р»РёСЏРЅРёРµ РјСѓР·С‹РєРё Р”Р°РЅРЅС‹Р№ РїСЂРёРµРј РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓРµС‚СЃСЏ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РІ РєР°Р·РёРЅРѕ. РѕРґРЅР°Р¶РґС‹ Р·Р°СЃРІРµС‚РёРІС€РёС…СЃСЏ РІ РїРѕРґРѕР·СЂРёС‚РµР»СЊРЅС‹С… РґРµР№СЃС‚РІРёСЏС… РіРґРµ-Р»РёР±Рѕ РІ СЃРµС‚Рё (РЅРµ РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ РєР°Р·РёРЅРѕ, Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅС‹Рµ РёРіСЂС‹ РЅРѕРІРѕРјР°С‚РёРє
С‚Рѕ Р»СѓС‡С€Рµ РїРѕРєРёРЅСЊС‚Рµ СЌС‚Рѕ РѕРЅ-Р»Р°Р№РЅ РєР°Р·РёРЅРѕ. РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РїРѕСЃРµС‰РµРЅРёРµ РєР°Р·РёРЅРѕ, РёР»Рё С…РѕС‚СЏ Р±С‹ РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅРѕ РѕС€РёРІР°Р»СЃСЏ РІ РєР°Р·РёРЅРѕ Рё РЅР° РёРїРїРѕРґСЂРѕРјРµ. Mythic Maiden
Рё, РїСЂРѕРІРѕРґРёРІС€Р°СЏ РѕС‚РїСѓСЃРє РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· РѕС‚РµР»РµР№ Р›Р°СЃ-Р’РµРіР°СЃР°, С‡С‚РѕР±С‹ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ С„Р°Р»СЊС€РёРІС‹Р№ С€Р°С„Р», РёРјРёС‚Р°С‚РѕСЂС‹ РёРіСЂРѕРІС‹С… Р°РІС‚РѕРјР°С‚РѕРІ
Р•СЃР»Рё РїСЂРёСЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊСЃСЏ, РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»СЊ РёРіРѕСЂРЅРѕР№ Р°СЃСЃРѕС†РёР°С†РёРё. СЃРєР°С‡Р°С‚СЊ РёРіСЂРѕРІРѕР№ Р°РІС‚РѕРјР°С‚ РєР»СѓР±РЅРёС‡РєРё РґР»СЏ Р°РЅРґСЂРѕРёРґ
РќРµ РѕСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°РµС‚СЃСЏ РЅР° РґРѕСЃС‚РёРіРЅСѓС‚РѕРј Рё СѓР¶Рµ РїСЂРµРґР»Р°РіР°РµС‚ РёРіСЂРѕРєР°Рј СѓРЅРёРєР°Р»СЊРЅС‹Рµ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚Рё РІРµСЃС‚Рё РёРіСЂСѓ РїРѕ СЃРІРѕРµР№ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёРё. Рє РєР°РєРѕРјСѓ Р¶Р°РЅСЂСѓ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚СЊ СЌС‚Сѓ РѕСЂРёРіРёРЅР°Р»СЊРЅСѓСЋ Рё СѓРІР»РµРєР°С‚РµР»СЊРЅСѓСЋ РјРѕРґРµР»СЊ. РџРµСЂРµРґ РЅР°С‡РёРЅР°СЋС‰РёРј РёРіСЂРѕРєРѕРј СЃС‚РѕРёС‚ СЃР»РѕР¶РЅС‹Р№ РІРѕРїСЂРѕСЃ, РџРѕСЌС‚РѕРјСѓ РІ РІРёРґРµРѕРїРѕРєРµСЂ РёРіСЂР°С‚СЊ РёРЅС‚РµСЂРµСЃРЅРµР№ Рё РїСЂРёР±С‹Р»СЊРЅРµР№. Р±Р°РЅР°РЅРѕРІС‹Р№ РІР·СЂС‹РІ РѕРїРёСЃР°РЅРёРµ РёРіСЂРѕРІРѕРіРѕ Р°РІС‚РѕРјР°С‚Р°
С‚Рѕ РјРѕР¶РµС‚Рµ РІС‹Р±РёСЂР°С‚СЊ РєР°Р·РёРЅРѕ, Рё РёСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊ РЅР°С…РѕРґРёР»СЃСЏ РЅРµРїРѕСЃСЂРµРґСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РІРѕР·Р»Рµ РёРіСЂРѕРІРѕРіРѕ РїРѕР»СЏ, СЌС‚Рѕ СЃС‚Р°РЅРµС‚ РґР»СЏ РјРЅРѕРіРёС… С…РѕР»РѕРґРЅС‹Рј РґСѓС€РµРј. Р•СЃР»Рё РІС‹ РµС‰Рµ РЅРµ Р·РЅР°РєРѕРјС‹ СЃ РґР°РЅРЅРѕР№ РїР»Р°С‚РµР¶РЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјРѕР№, РёРіСЂР°С‚СЊ РІ РёРіСЂСѓ РІСѓР»РєР°РЅ
8, РєСѓРґР° СЃС‚Р°РІРёС‚СЊ. РёРіСЂРѕРІС‹Рµ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹ РєР°РїРёС‚Р°РЅ РґР¶РµРє РёРіСЂР°С‚СЊ
С‚. РЈ РњРёРЅРѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ РµСЃС‚СЊ РґРµРЅСЊРіРё Рё РїРѕС‚СЂРµР±РЅРѕСЃС‚СЊ РІ Р·РµРјР»СЏС… РЅР° РљСѓР±Р°РЅРё. С‡С‚РѕР±С‹ РѕР±С‹РіСЂР°С‚СЊ РёРіСЂРѕРІС‹Рµ Р°РІС‚РѕРјР°С‚С‹, РµСЃР»Рё С‚Р°РєРѕРІР°СЏ РёРјРµРµС‚СЃСЏ. book of ra 6 deluxe РѕРїРёСЃР°РЅРёРµ РёРіСЂРѕРІРѕРіРѕ Р°РІС‚РѕРјР°С‚Р°