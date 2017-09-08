Lurker

Joined: Mon Sep 04, 2017 7:25 pm

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Сергей Глазьев: «Объем валютных спекуляций на Московской бирже достиг астрономической суммы — это 10 ВВП России». Почему два года назад за доллар давали около 30 рублей, а сейчас дают около 80? Стандартный ответ на этот вопрос звучит так: мировой экономический кризис, международные санкции и, главное, падение цен на нефть. А вот экономический советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев придерживается иного мнения. Глазьев убежден: все дело в ошибочном курсе нашего Центрального банка, благодаря которому рубль оказался в роли заложника и игрушки узкой группки международных финансовых спекулянтов.

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. 21. ЦБ НЕВЕРОЯТНО ВЫГОДЕН ТОТ БЕСПРЕДЕЛ, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ТВОРИТСЯ В ЭКОНОМИКЕ РФ.Сергей Глазьев: «Объем валютных спекуляций на Московской бирже достиг астрономической суммы — это 10 ВВП России». Почему два года назад за доллар давали около 30 рублей, а сейчас дают около 80? Стандартный ответ на этот вопрос звучит так: мировой экономический кризис, международные санкции и, главное, падение цен на нефть. А вот экономический советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев придерживается иного мнения. Глазьев убежден: все дело в ошибочном курсе нашего Центрального банка, благодаря которому рубль оказался в роли заложника и игрушки узкой группки международных финансовых спекулянтов.Ссылка: http://7budvkurse.ru/blog/43025674879/S ... oryiy-sego



