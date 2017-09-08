HOME   :  MUSIC DISCUSSION  :  MIXES & RADIO  :  PRODUCTION TIPS & TRACKS  :  EVENT LISTINGS
REGISTER  :  LOGIN  :  OFF TOPIC  :  NEW USERS  :  FORUM INFO
Go to NSB Radio - Online Breakbeat Radio Station
Go to NSB Radio - Online Breakbeat Radio Station
ON NOW :: ...
  192K STREAM Launch Radio in WinAMP Launch Radio in Windows Media Player Launch Radio in RealPlayer Launch Radio in iTunes Launch Web Player
SHOW TIMETABLE : CHAT ROOM : DOWNLOAD MP3 ARCHIVES
It is currently Fri Sep 08, 2017 2:22 pm




Post new topic Reply to topic  Page 1 of 1
  [ 1 post ] 
  Previous topic | Next topic 
Author Message
ereflez
 Post subject: новости,
PostPosted: Fri Sep 08, 2017 1:48 pm 
Offline
Lurker
Lurker

Joined: Mon Sep 04, 2017 7:25 pm
Posts: 1
21. ЦБ НЕВЕРОЯТНО ВЫГОДЕН ТОТ БЕСПРЕДЕЛ, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ТВОРИТСЯ В ЭКОНОМИКЕ РФ.
Сергей Глазьев: «Объем валютных спекуляций на Московской бирже достиг астрономической суммы — это 10 ВВП России». Почему два года назад за доллар давали около 30 рублей, а сейчас дают около 80? Стандартный ответ на этот вопрос звучит так: мировой экономический кризис, международные санкции и, главное, падение цен на нефть. А вот экономический советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев придерживается иного мнения. Глазьев убежден: все дело в ошибочном курсе нашего Центрального банка, благодаря которому рубль оказался в роли заложника и игрушки узкой группки международных финансовых спекулянтов.
Ссылка: http://7budvkurse.ru/blog/43025674879/S ... oryiy-sego



.


Share on FacebookShare on TwitterShare on OrkutShare on DiggShare on MySpaceShare on DeliciousShare on Technorati
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  Page 1 of 1
  [ 1 post ] 

Board index » OFF TOPIC » OFF TOPIC

All times are UTC [ DST ]

Who is online

Users browsing this forum: Rogermuh and 11 guests

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by iwtf.net & thetwopercent.co.uk