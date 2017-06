Poster-lite

https://www.mixcloud.com/boffer799/djr-high-rolla-koma-bones-2017-mixtape-nu-skool-breaks/



D/L Link -



Tracklist:



1.Koma & Bones - Twisted Streets

2.Koma & Bones - Nu Born

3.Cotton Club - Nu Jack 2k (Koma & Bones vs Proteus Battlecry Remix)

4.DB+ - That Thing (Koma & Bones Remix)

5.B.L.I.M. - Crazy Things (Koma & Bones)

6.Koma & Bones - Morpheus

7.God Within - Raincry (Koma & Bones Remix)

8.Koma & Bones - Slalom

9.Koma & Bones - Powercut (Rewired mix)

10.PMT - Deeper Water (Koma & Bones)

11.Koma & Bones - Black Satsuma

12.Kosheen - Hide U (Koma & Bones Remix)

13.Meat Katie - Moist (Koma & Bones Remix)

14.God Within - The Phoenix (Koma & Bones Remix)

15.Koma & Bones - Questo È Sporco

16.The Crystal Method - You Know It's Hard (Koma & Bones Gaping Axe Wound Mix)

17.Koma & Bones vs Database - Wide Rolla (Koma & Bones Remix)

18.Arthur Baker - Changing (Koma & Bones Remix)

19.Sunscape & Chris Dee - Freaksound (Koma & Bones Remix)

20.Koma & Bones - High Rollin'

21.Puretone - Stuck In A Groove (Koma & Bones Remix)

22.X Press 2 - Smoke Mechine (Koma & Bones Remix)

23.Beber & Tamra - Travelling On (Koma & Bones Remix)

24.Koma & Bones - Take Me Back

25.Koma & Bones - Northern Shuffle

26.Koma & Bones - Donkey Spanner

27.Koma & Bones - No Beast So Fierce (Forged Mix)

28.Koma & Bones - Face Facts

29.Koma & Bones - Fade In The Program

30.Andy Jarrod - The Forth K (Koma & Bones Remix)

31.La Liga - Black Russian (Koma & Bones Remix)

32.Koma & Bones - Unseen Enemy

33.Headrock Valley Beats - How Do You Feel (Koma & Bones Remix)

34.Koma & Bones - Bootabang

35.New Order - Confusion (Koma & Bones Remix)

36.La Liga - What U Wanna (Koma & Bones Remix)

37.Uptown Connection - System Senegal (Koma & Bones Remix)

38.Albino Allstars - Can You Hear Me

39.Koma & Bones - Get Down

40.Koma & Bones - Amplify

41.Koma & Bones - Timewaster

42.Rennie Pilgrem - Coming Up For Air (Koma & Bones Remix)

43.Koma & Bones - Basic Emotion



