Forum Veteran

Joined: Mon Feb 27, 2006 6:24 pm

Posts: 43552

Location: 0121 do one, maximum bonners, etc





Thanks for tuning into my Remix Special last night. I had a lot of fun banging out the classic tuna.



Hubie Sounds 124 is now available to stream and download via the links below. Knock yourselves out!



>> Stream Hubie Sounds 124 via Mixcloud <<



>> Download Hubie Sounds 124 <<



Here’s the show tracklist…



Beats International – Tribute To King Tubby

Grandmaster Flash – The Adventures of Grandmaster Flash On The Wheels Of Steel

Herbie Hancock – Rockit (Grand Mixer DST Mega Mix)

Ultramagnetic MCs – Ego Trippin’ (MC’s Ultra Remix)

Method Man – Release Yo’Delf (The Prodigy Mix)

Radiohead – Climbing Up The Walls (Zero 7 Mix)

My Bloody Valentine – Soon (Andrew Weatherall Mix)

Manic Street Preachers – La Tristessa Durera (Scream To A Sigh) (Dust Brothers Sunday Social Remix)

Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force – Planet Rock (Remix #2)

Claude VonStroke – Who’s Afraid Of Detroit? (Stanton Warriors Remix)

Ils – Music (Evil Nine Mix)

Plump DJs – System Addict (Elite Force ReVamp)

Fatboy Slim – Everybody Needs A 303 (Plump DJs Remix)

Justin Martin – Ghettos & Gardens (Claude VonStroke Beverly Hills Coyote Mix)

House Of Virus & Jimi Polo – Better Days (Doorly Remix)

Laurent Garnier – The Man With The Red Face (Svek Remix)

Massive Attack – Unfinished Sympathy (True Identity & Phillip Young Love Fred Remix)

Kevin Saunderson Ft. Inner City – Future (Kenny Larkin Tension Mix)

Tomas Andersson – Washing Up (Tiga Mix)

Size9 – I’m Ready (Remix Version)

Soulwax – NY Excuse (Nite Version)



Don’t forget you can check out the rest of my shows via the



Big ups everyone.



Hubie x Hi everyone.Thanks for tuning into my Remix Special last night. I had a lot of fun banging out the classic tuna.Hubie Sounds 124 is now available to stream and download via the links below. Knock yourselves out!Here’s the show tracklist…Beats International – Tribute To King TubbyGrandmaster Flash – The Adventures of Grandmaster Flash On The Wheels Of SteelHerbie Hancock – Rockit (Grand Mixer DST Mega Mix)Ultramagnetic MCs – Ego Trippin’ (MC’s Ultra Remix)Method Man – Release Yo’Delf (The Prodigy Mix)Radiohead – Climbing Up The Walls (Zero 7 Mix)My Bloody Valentine – Soon (Andrew Weatherall Mix)Manic Street Preachers – La Tristessa Durera (Scream To A Sigh) (Dust Brothers Sunday Social Remix)Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force – Planet Rock (Remix #2)Claude VonStroke – Who’s Afraid Of Detroit? (Stanton Warriors Remix)Ils – Music (Evil Nine Mix)Plump DJs – System Addict (Elite Force ReVamp)Fatboy Slim – Everybody Needs A 303 (Plump DJs Remix)Justin Martin – Ghettos & Gardens (Claude VonStroke Beverly Hills Coyote Mix)House Of Virus & Jimi Polo – Better Days (Doorly Remix)Laurent Garnier – The Man With The Red Face (Svek Remix)Massive Attack – Unfinished Sympathy (True Identity & Phillip Young Love Fred Remix)Kevin Saunderson Ft. Inner City – Future (Kenny Larkin Tension Mix)Tomas Andersson – Washing Up (Tiga Mix)Size9 – I’m Ready (Remix Version)Soulwax – NY Excuse (Nite Version)Don’t forget you can check out the rest of my shows via the NSB Radio archives and my Mixcloud Big ups everyone.Hubie x

_________________

hubiesounds.com | hubie mixes | hubie gigs | hubiesounds archives

_________________